Ateliers réparations/vente Recyclerie Créa Locale Orthez

Orthez

Ateliers réparations/vente

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de Mai à vélo .

Cet atelier d’auto-réparation vous enseignera les bases de l’entretien de votre vélo et vous permettra de gagner en autonomie à travers des jeux et des temps d’échanges. Vous pourrez aussi vendre ou acheter des pièces de seconde main pour réparer ou styliser votre bécane.

Tout public. .

Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Ateliers réparations/vente

L’événement Ateliers réparations/vente Orthez a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn