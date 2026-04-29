Ateliers réparations/vente Recyclerie Créa Locale Orthez
Ateliers réparations/vente Recyclerie Créa Locale Orthez samedi 16 mai 2026.
Orthez
Ateliers réparations/vente
Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre de Mai à vélo .
Cet atelier d’auto-réparation vous enseignera les bases de l’entretien de votre vélo et vous permettra de gagner en autonomie à travers des jeux et des temps d’échanges. Vous pourrez aussi vendre ou acheter des pièces de seconde main pour réparer ou styliser votre bécane.
Tout public. .
Recyclerie Créa Locale 18 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46
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English : Ateliers réparations/vente
L’événement Ateliers réparations/vente Orthez a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn
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