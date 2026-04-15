Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez
Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez samedi 16 mai 2026.
Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion Samedi 16 mai, 14h00 18 avenue du Pesqué Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
18 avenue du Pesqué 64 300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0618829403 »}]
Découverte de l’entretien vélo et accompagnement à l’auto réparation
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