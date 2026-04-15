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Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez samedi 16 mai 2026.

Lieu : 18 avenue du Pesqué

Adresse : 64 300 Orthez

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion Samedi 16 mai, 14h00 18 avenue du Pesqué Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

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Découverte de l’entretien vélo et accompagnement à l’auto réparation

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