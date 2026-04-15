Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Ateliers de réparation et vente de vélos d’occasion Samedi 16 mai, 14h00 18 avenue du Pesqué Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

18 avenue du Pesqué 64 300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0618829403 »}]

Découverte de l’entretien vélo et accompagnement à l’auto réparation