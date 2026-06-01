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Atelier Attrape rêves Ronron et Gourmandises Orthez

Atelier Attrape rêves Ronron et Gourmandises Orthez

Atelier Attrape rêves Ronron et Gourmandises Orthez vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Ronron et Gourmandises

Adresse : 24 boulevard des Pommes

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Orthez

Atelier Attrape rêves

Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Fil, plumes et imagination au rendez-vous pour attraper les beaux songes.   .

Ronron et Gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 34 96 

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English : Atelier Attrape rêves

L’événement Atelier Attrape rêves Orthez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn

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