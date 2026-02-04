Bricolage Salon en palettes Espaces Jeunes Orthez
Bricolage Salon en palettes Espaces Jeunes Orthez mercredi 10 juin 2026.
Orthez
Bricolage Salon en palettes
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Création d’un salon de jardin en palettes.
Sur inscription. .
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82 lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr
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English :
L’événement Bricolage Salon en palettes Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn
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