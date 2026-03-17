Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez
Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez jeudi 25 juin 2026.
Orthez
Atelier Musique et podcast
Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:15:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Écouter de la musique ou des émissions avec son téléphone ou son ordinateur, d’accord, mais avec ou sans connexion ? Avec ou sans pub ? La Cyber vous partage quelques conseils pour profiter des contenus audios en toute sérénité.
Sur réservation .
Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 25 61
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English : Atelier Musique et podcast
L’événement Atelier Musique et podcast Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn
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