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Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez

Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez

Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Cyber centre

Adresse : 2 Rue Pierre Lasserre

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif :

Orthez

Atelier Musique et podcast

Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:15:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Écouter de la musique ou des émissions avec son téléphone ou son ordinateur, d’accord, mais avec ou sans connexion ? Avec ou sans pub ? La Cyber vous partage quelques conseils pour profiter des contenus audios en toute sérénité.
Sur réservation   .

Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 25 61 

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English : Atelier Musique et podcast

L’événement Atelier Musique et podcast Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn

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