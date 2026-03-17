Atelier Musique et podcast Cyber centre Orthez

Orthez

Atelier Musique et podcast

Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:15:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Écouter de la musique ou des émissions avec son téléphone ou son ordinateur, d’accord, mais avec ou sans connexion ? Avec ou sans pub ? La Cyber vous partage quelques conseils pour profiter des contenus audios en toute sérénité.

Sur réservation .

Cyber centre 2 Rue Pierre Lasserre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 25 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Musique et podcast

L’événement Atelier Musique et podcast Orthez a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn