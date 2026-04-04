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Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean-Louis Curtis

Adresse : 30 place du Foirail

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-17T10:30:00

Fin : 2026-06-17T11:15:00

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Orthez

Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:15:00

Date(s) :
2026-06-17

Les livres, c’est aussi pour les bébés et pour cela la médiathèque déroule son tapis préféré ! Elle invite les petits et leurs accompagnants à vivre ensemble un moment autour des livres pour la petite enfance albums, comptines, petites histoires, le tout raconté par les bibliothécaires, à partager sur un tapis rouge   .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68  contact@mediatheque-orthez.fr

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English : Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique

L’événement Les histoires du tapis rouge Spécial Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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