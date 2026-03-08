Sortie nature En quête d’insectes Lac de l’Y Orthez

Sortie nature En quête d’insectes

Lac de l’Y Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Découvrir le fabuleux monde des insectes !

Au programme observation, capture d’insectes et découverte de leur diversité et de leur mode de vie. .

Lac de l’Y Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature En quête d’insectes

L’événement Sortie nature En quête d’insectes Orthez a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Coeur de Béarn