Sortie nature En quête d’insectes Lac de l’Y Orthez

Sortie nature En quête d'insectes Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 2026-03-25

Sortie nature En quête d’insectes Lac de l’Y Orthez mercredi 25 mars 2026.

Sortie nature En quête d’insectes

Lac de l’Y Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Découvrir le fabuleux monde des insectes !
Au programme observation, capture d’insectes et découverte de leur diversité et de leur mode de vie.   .

Lac de l’Y Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature En quête d’insectes

L’événement Sortie nature En quête d’insectes Orthez a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Coeur de Béarn

Prochains événements à Orthez