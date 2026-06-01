Soirée Féria ZI des Soarns Soleil Orthez

Orthez

Soirée Féria

ZI des Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Avec la Banda Lous Gaouyous pour mettre l’ambiance. .

ZI des Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73 orthez@vandb.fr

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English : Soirée Féria

L’événement Soirée Féria Orthez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn