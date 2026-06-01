Soirée Féria ZI des Soarns Soleil Orthez
Soirée Féria ZI des Soarns Soleil Orthez vendredi 12 juin 2026.
Orthez
Soirée Féria
ZI des Soarns Soleil V and B Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec la Banda Lous Gaouyous pour mettre l’ambiance. .
ZI des Soarns Soleil V and B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73 orthez@vandb.fr
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English : Soirée Féria
L’événement Soirée Féria Orthez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
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