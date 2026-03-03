Soirée Jeux de société Spéciale St Patrick Ste Suzanne Orthez

Soirée Jeux de société Spéciale St Patrick Ste Suzanne Orthez mardi 17 mars 2026.

Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-17
2026-03-17

Amenez des jeux dans le folklore celtique/irlandais ou tout simplement des jeux verts!
20h à 21h Concert de musiques irlandaises.   .

Ste Suzanne Salle polyvalente Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 52 60 31  ludorthez.asso@gmail.com

