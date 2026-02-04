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Sortie Paddle Base de loisirs Orthez

Sortie Paddle Base de loisirs Orthez

Sortie Paddle Base de loisirs Orthez mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Base de loisirs

Adresse : Avenue Marcel Paul

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Orthez

Sortie Paddle

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Sur inscription.   .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82  lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr

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English :

L’événement Sortie Paddle Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn

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