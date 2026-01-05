De livres en livres papotage littéraire Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

De livres en livres papotage littéraire

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Vous avez adoré ou détesté un livre ? Venez en parler !

Que vous soyez bavards ou simplement curieux, rejoignez-nous pour un instant d’échange autour des livres.

Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur (ou coups de griffes) parmi les dernières acquisitions.

Le Club des lecteurs, c’est le moment idéal pour découvrir, partager et repartir avec de nouvelles inspirations de lecture ! .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : De livres en livres papotage littéraire

L’événement De livres en livres papotage littéraire Orthez a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Coeur de Béarn