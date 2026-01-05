De livres en livres papotage littéraire Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Vous avez adoré ou détesté un livre ? Venez en parler !
Que vous soyez bavards ou simplement curieux, rejoignez-nous pour un instant d’échange autour des livres.
Les bibliothécaires vous présenteront leurs coups de cœur (ou coups de griffes) parmi les dernières acquisitions.
Le Club des lecteurs, c’est le moment idéal pour découvrir, partager et repartir avec de nouvelles inspirations de lecture ! .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr
