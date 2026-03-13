Spectacle de marionnettes Jardins de la Visitation Orthez
Spectacle de marionnettes Jardins de la Visitation Orthez jeudi 25 juin 2026.
Orthez
Spectacle de marionnettes
Jardins de la Visitation 3 rue Jean-Marie Lhoste Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 17:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Proposé dans le cadre de la manifestation Jardins Secrets .
L’artiste Carlota Riveros déballe ses valises pour en sortir des marionnettes miniatures, qui prennent vie pour vous livrer de courts récits pétillants. En tout, ce sont six pièces de théâtre d’une durée de 2 à 7 minutes qu’elle vous présente à la carte. Au service d’un théâtre sur mesure et à petite échelle, cette collection de marionnettes de fer et de tissus ravira petits et grands. .
Jardins de la Visitation 3 rue Jean-Marie Lhoste Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83
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English : Spectacle de marionnettes
L’événement Spectacle de marionnettes Orthez a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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