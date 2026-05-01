Atelier réparation vente Recyclerie Créa locale Orthez

Orthez

Atelier réparation vente

Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre de Mai à vélo .

Atelier d’auto-réparation pédagogique. Vous pourrez aussi acheter ou vendre des pièces de seconde main pour votre bécane. .

Recyclerie Créa locale 18, avenue Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46

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English : Atelier réparation vente

L’événement Atelier réparation vente Orthez a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn