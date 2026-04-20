RC Comedy Club Chez Bertin Orthez
RC Comedy Club Chez Bertin Orthez lundi 20 avril 2026.
Orthez
RC Comedy Club
Chez Bertin 2 Rue des Jacobins Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Show explosif avec 3 humoristes sur scène Artus Kramerr, Alban Duper et François Guedono.
Chacun est prêt à enchaîner 20 minutes de pur stand-up.
Trois styles, trois personnalités, et surtout… zéro temps mort. Punchlines affûtées, anecdotes hilarantes et vérités bien senties vont s’enchaîner à un rythme effréné. Et pour pimenter le tout, l’un des artistes vous embarque dans un univers décalé en mêlant humour et guitare pour un moment aussi surprenant qu’hilarant. .
Chez Bertin 2 Rue des Jacobins Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 91 65
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English : RC Comedy Club
L’événement RC Comedy Club Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
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