RC Comedy Club Chez Bertin Orthez

Orthez

RC Comedy Club

Chez Bertin 2 Rue des Jacobins Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 19:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Show explosif avec 3 humoristes sur scène Artus Kramerr, Alban Duper et François Guedono.

Chacun est prêt à enchaîner 20 minutes de pur stand-up.

Trois styles, trois personnalités, et surtout… zéro temps mort. Punchlines affûtées, anecdotes hilarantes et vérités bien senties vont s’enchaîner à un rythme effréné. Et pour pimenter le tout, l’un des artistes vous embarque dans un univers décalé en mêlant humour et guitare pour un moment aussi surprenant qu’hilarant. .

Chez Bertin 2 Rue des Jacobins Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 91 65

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English : RC Comedy Club

L’événement RC Comedy Club Orthez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn