Concert Lili Gyle La Maison Orthez
Concert Lili Gyle La Maison Orthez vendredi 17 avril 2026.
Orthez
Concert Lili Gyle
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez écouter autour d’un bon repas, ce duo qui vous proposera un répertoire de musique Soul & Jazz. .
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05
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English : Concert Lili Gyle
L’événement Concert Lili Gyle Orthez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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