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Concert Lili Gyle La Maison Orthez

Concert Lili Gyle La Maison Orthez

Concert Lili Gyle La Maison Orthez vendredi 17 avril 2026.

Lieu : La Maison

Adresse : 32 rue de l'Horloge

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Orthez

Concert Lili Gyle

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Venez écouter autour d’un bon repas, ce duo qui vous proposera un répertoire de musique Soul & Jazz.   .

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05 

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English : Concert Lili Gyle

L’événement Concert Lili Gyle Orthez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn

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