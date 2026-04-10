Récit de voyage Chypre Résidence Domitys Orthez

Orthez

Récit de voyage Chypre

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

14h30 Récite de voyage Du tourisme à la géopolitique par M Goy.

16h Pause gourmande .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00

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English : Récit de voyage Chypre

L’événement Récit de voyage Chypre Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn