Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récit de voyage Chypre Résidence Domitys Orthez

Récit de voyage Chypre Résidence Domitys Orthez

Récit de voyage Chypre Résidence Domitys Orthez mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Résidence Domitys

Adresse : 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Orthez

Récit de voyage Chypre

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

14h30 Récite de voyage Du tourisme à la géopolitique par M Goy.
16h Pause gourmande   .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 22 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récit de voyage Chypre

L’événement Récit de voyage Chypre Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)