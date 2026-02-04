Après-midi Jeux WTF Espaces Jeunes Orthez
Après-midi Jeux WTF Espaces Jeunes Orthez mercredi 6 mai 2026.
Orthez
Après-midi Jeux WTF
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Balloon game, Wig game… une après-midi à tester les jeux les plus WTF de tik tok et d’insta.
Sur inscription. .
Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82 lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr
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English :
L’événement Après-midi Jeux WTF Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn
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