Après-midi Jeux WTF Espaces Jeunes Orthez

Orthez

Après-midi Jeux WTF

Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Balloon game, Wig game… une après-midi à tester les jeux les plus WTF de tik tok et d’insta.

Sur inscription. .

Espaces Jeunes 34 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82 lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr

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English :

L’événement Après-midi Jeux WTF Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn