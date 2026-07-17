Aide aux choix professionnels, France Services Montmoreau, Montmoreau

Informations pratiques

Aide aux choix professionnels Mercredi 30 septembre, 14h00 France Services Montmoreau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)

France Services Montmoreau 16190 Montmoreau, 35 Av. de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de logiciels…