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Aide aux choix professionnels, France Services Montmoreau, Montmoreau

mercredi 30 septembre 2026 · France Services Montmoreau · Montmoreau

Aide aux choix professionnels, France Services Montmoreau, Montmoreau

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
France Services Montmoreau
Adresse
16190 Montmoreau, 35 Av. de l'Aquitaine
Ville
16190 Montmoreau
Département
Charente

Aide aux choix professionnels Mercredi 30 septembre, 14h00 France Services Montmoreau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)

France Services Montmoreau 16190 Montmoreau, 35 Av. de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]
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