Informations pratiques

Montmoreau

Rencontre être édant ça se partage

stade Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-12-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez échanger autour d’une boisson chaude ou froide pour partager et discuter sur la vocation d’édant.

.

stade Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 31 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a chat over a hot or cold drink to share your thoughts and discuss what it means to be an ‘édant’.

L’événement Rencontre être édant ça se partage Montmoreau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente