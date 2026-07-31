Rencontre être édant ça se partage Montmoreau
mercredi 16 septembre 2026 · Montmoreau
Informations pratiques
Montmoreau
Rencontre être édant ça se partage
stade Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-12-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez échanger autour d’une boisson chaude ou froide pour partager et discuter sur la vocation d’édant.
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stade Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 31 31
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English :
Come and have a chat over a hot or cold drink to share your thoughts and discuss what it means to be an ‘édant’.
L’événement Rencontre être édant ça se partage Montmoreau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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