Aider les oiseaux en hiver, Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription, Blanquefort

mercredi 2 décembre 2026 · Blanquefort - lieu communiqué lors de l'inscription · Blanquefort

Informations pratiques

Aider les oiseaux en hiver Mercredi 2 décembre, 14h00 Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T14:00:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00

Plusieurs possibilités d’aider les oiseaux peuvent être mise en place pendant l’hiver, venez les découvrir.

Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lavacherie@ville-blanquefort.fr »}]

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Mehdi Azdoud