Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole Mairie de Mauves Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 18:45 – 20:15

Gratuit : oui Sans inscription Tout public

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Découvrez ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.Une conférence animée par l’équipe France Rénov’

Mairie de Mauves Mauves-sur-Loire 44470



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