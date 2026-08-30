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Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole Mairie de Mauves Mauves-sur-Loire

mardi 6 octobre 2026 · Mairie de Mauves · Mauves-sur-Loire

Aides financières 2026 : financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole Mairie de Mauves Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:45
Lieu
Mairie de Mauves
Adresse
7 Rue du Carteron
Ville
44470 Mauves-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 18:45 – 20:15
Gratuit : oui Sans inscription Tout public 

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Mairie de Mauves Mauves-sur-Loire 44470

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