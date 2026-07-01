AÏE AÏE AÏE IA, Bibliothèque Municipale de Sérifontaine, Sérifontaine

Informations pratiques

AÏE AÏE AÏE IA Vendredi 2 octobre, 17h00 Bibliothèque Municipale de Sérifontaine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Découvrez le jeu de plateau Aie Aie IA grâce auquel vous allez pourvoir démystifier l’intelligence artificielle.

Grâce à ce jeu de sensibilisation, les bibliothécaires et leurs usagers vont pouvoir aborder le sujet de l’intelligence artificielle, au travers d’une enquête embarquant les participants, au sein d’une entreprise qui s’appelle l’Algorithme dans la Peau

Ce jeu va nous permettre de débattre autour de l’IA

Bibliothèque Municipale de Sérifontaine rue du Four 60590 SERIFONTAINE Sérifontaine 60590 Oise Hauts-de-France 03 44 22 09 88 Découvrez le jeu de plateau Aie Aie IA grâce auquel vous allez pourvoir démystifier l’intelligence artificielle.

Grâce à ce jeu de sensibilisation, les bibliothécaires et leurs usagers vont pouvoir aborder le sujet de l’intelligence artificielle, au travers d’une enquête embarquant les participants, au sein d’une entreprise qui s’appelle l’Algorithme dans la Peau Parking

Biblis en folie 2026

©centre social de Grigny et le réseau d’inclusion numérique de la Métropole de Lyon