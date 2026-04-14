Aïe, ça pique !, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne
Aïe, ça pique !, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne vendredi 14 août 2026.
Aïe, ça pique ! Vendredi 14 août, 14h30 Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:30:00+02:00 – 2026-08-14T16:30:00+02:00
La ronce, le genêt et la bourdaine ont, de tous temps, été utilisés pour la vannerie. Venez apprendre à cueillir ces plantes pour ensuite les tailler, les assouplir, les plier… et fabriquer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans.
Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
La ronce, le genêt et la bourdaine ont, de tous temps, été utilisés pour la vannerie. Venez apprendre à cueillir ces plantes pour ensuite fabriquer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans. atelier vannerie
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