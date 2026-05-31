Concert au Caillou, Café du Caillou, la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne
Concert au Caillou, Café du Caillou, la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne samedi 27 juin 2026.
Concert au Caillou Samedi 27 juin, 19h00 Café du Caillou, la Roche d’Oëtre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:00:00+02:00
Café du Caillou, la Roche d’Oëtre st philbert s/ orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07.67.39.82.82 »}]
70 degrees : Rock
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