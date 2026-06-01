Concert au Caillou, Café du Caillou, la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

Concert au Caillou Dimanche 5 juillet, 18h00 Café du Caillou, la Roche d’Oëtre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Café du Caillou, la Roche d’Oëtre st philbert s/ orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07.67.39.82.82 »}]

Bed : Son pop et folk