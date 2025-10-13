Ailleurs de la Cie Anaya Salle des fêtes du Mûrier à Craon Craon

Ailleurs de la Cie Anaya Mardi 27 janvier 2026, 20h00 Salle des fêtes du Mûrier à Craon Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-27T20:00:00+01:00 – 2026-01-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-01-27T20:00:00+01:00 – 2026-01-27T21:00:00+01:00

Souvenez-vous de ce fabuleux projet de Chœur éphémère accueilli en 2023 avec le concert d’Azadi Quartet à La Selle-Craonnaise. Cette année, la Saison du Pays de Craon accompagne leur nouveau projet : un ciné-concert sur le film Ailleurs du réalisateur Gints Zilbalodis, que vous avez peut-être découvert en 2024 avec le magnifique et multi-primé Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau .

Ailleurs raconte l’histoire d’un jeune garçon qui se réveille seul sur une île après un accident d’avion. Pourchassé par une grande forme noire, il se lance alors dans une épopée fantastique faite de rencontres et de paysages étonnants, afin de retrouver la civilisation. Un film d’animation sans parole, mais plein de couleurs et d’émotions sur lequel vient se poser la voix enchanteresse de Camille Saglio.

Salle des fêtes du Mûrier à Craon
Craon
Craon 53400
Mayenne Pays de la Loire
Téléphone : 0243091989
Email : culture@paysdecraon.fr
Billetterie : https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-SAISON_CULTURELLE_PAYS_CRAON.wb?REFID=enoWAAAAAAAjAA

Il y a des compagnies qu’on prend plaisir à soutenir et à accueillir. Anaya fait partie de celles-là. Cinéma Concert

Gurvan L’Helgoualc’h