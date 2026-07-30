Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur Salle Kan ar Mor Cléder
samedi 15 août 2026 · Salle Kan ar Mor · Cléder
Informations pratiques
Cléder
Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur
Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15 21:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Pour les trois années à venir, l’Ensemble Bleuniadur s’est engagé dans un projet d’échange avec trois autres groupes follkoriques européens. Subventionné par l’UE, ce projet permettra de faire venir sur le territoire de Saint-Pol de Léon les groupes folkloriques Les Pas de la Yau (Belgique), Gruppo Folk Canazei (Italie) et L’Aljama de Bétera (Espagne). Cette année le premier groupe à venir sur Saint-Pol de Léon est le groupe belge le week-end du 15 août.
À cette occasion, nous organisons un spectacle, alors venez découvrir les folklores breton et wallon ! .
Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 38 18 16 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur Cléder a été mis à jour le 2026-07-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Cléder (Finistère)
- Balades en Croquis avec Annick Tilly Cléder 30 juillet 2026
- Un été aux Amiets #4 Bal populaire Cléder 31 juillet 2026
- Yoga en marche Littoral An Amied Cléder 5 août 2026
- Foire aux puces et à la brocante Cléder 15 août 2026
- Sortie découverte des algues et atelier cuisine Cléder 12 septembre 2026