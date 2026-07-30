Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur Salle Kan ar Mor Cléder

Informations pratiques

Cléder

Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour les trois années à venir, l’Ensemble Bleuniadur s’est engagé dans un projet d’échange avec trois autres groupes follkoriques européens. Subventionné par l’UE, ce projet permettra de faire venir sur le territoire de Saint-Pol de Léon les groupes folkloriques Les Pas de la Yau (Belgique), Gruppo Folk Canazei (Italie) et L’Aljama de Bétera (Espagne). Cette année le premier groupe à venir sur Saint-Pol de Léon est le groupe belge le week-end du 15 août.

À cette occasion, nous organisons un spectacle, alors venez découvrir les folklores breton et wallon ! .

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 38 18 16 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Air de Danse nº6 Folk EU Bleuniadur Cléder a été mis à jour le 2026-07-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX