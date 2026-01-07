Aircraft • Dima & Pasha SUPERSONIC Paris

AIRCRAFT (22h00)

(Synth pop – Kurate – Berlin, DEU)

Aircraft a été fondé en 2011 à Kiev, en Ukraine. La musique d’Aircraft a été créée uniquement à partir d’une boîte à rythmes, d’une guitare et d’une voix. Le son lo-fi est associé à une voix douce, qui rappelle parfois les débuts de Depeche Mode, à des motifs de guitare chaleureux et mélancoliques et au son classique des boîtes à rythmes et des synthétiseurs d’antan, qui font écho à Cocteau Twins et A.R. Kane. De l’ironie légère de John Maus, l’ambiance peut basculer vers le dépressif et le gothique à la manière de This Mortal Coil, révélant les aspects les plus cachés de la créativité d’Aircraft, que l’on peut entendre dans leur dernier album Evidence (2024).

La musique d’Aircraft est présente dans diverses playlists Spotify et est très demandée sur TikTok, où les morceaux My baby’s got to go et Aeria sont devenus viraux. Aircraft ne se contente pas d’enregistrer de la musique et de se produire en live. Il est connu comme un projet DJ qui participe à divers événements dans toute l’Europe. Le nouvel et huitième album sortira le 23 janvier 2026 sur le label berlinois « Digital Downshifting ». Aircraft est basé à Berlin et se produit en duo avec le guitariste ukrainien Mykyta Mekalin.

Les 3 influences : Martin Dupont, Martial Canterel, Tool

https://aircraftband.bandcamp.com/

DIMA & PASHA (21h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Dima & Pasha est un duo basé à Paris : Pasha Harulia, mannequin ukrainien renommé, et Dima Novichenko, auteur-compositeur et guitariste anciennement membre du groupe Bichkraft.

Après s’être rencontrés par hasard lors d’un concert du groupe de Dima et s’être fiancés peu après, les deux artistes ont commencé à faire de la musique ensemble après avoir spontanément déménagé à Paris, dans le but de mélanger musique et mode.

Fortement influencés par le blues, la country et le folk d’avant les années 1950, ils se produisent avec une configuration sans prétention, composée uniquement de guitares, de voix et de batterie, accompagnés par un clavier d’accompagnement automatique inconnu. Grâce à cela et à leurs paroles mélancoliques et introspectives, ils tentent de toucher les sentiments les plus profonds de chacun.

Les 3 influences : Cat Power, Bob Dylan, Blondie

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 5 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… John Maus, Black Marble & Lust For Youth

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T19:00:00+02:00_2026-03-05T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6eGbmxU7c https://fb.me/e/6eGbmxU7c



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

