Aix en fête Aix
Aix en fête Aix samedi 23 mai 2026.
Aix
Aix en fête
Aix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Aix en fête avec au programme
Samedi 23 mai
– 9h concours de pêche à l’étang Saint-Martin 10 adulte et 5€ enfant (- 12 ans)
– 13h30 concours de pétanque 16€ par équipe
– 18h messe de Pentecôte à l’église Saint-Martin
– 19h jambon à la broche (sans réservation). Entrée, plat, dessert sous chapiteau 18€ adulte et 10€ enfant (- 12 ans)
– Concert avec le groue Série Limitée suivi d’une soirée musicale
Dimanche 24 mai
– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts
– 12h30 repas traiteur avec salade parisienne, émincée de veau au cidre, tarte aux fraises 18€ adulte et 10€ enfant (- 12 ans). Repas animé par le groupe Celt Triskelion
– A partir de 14h retour de la traditionnelle course d’autoportés avec animations pour les enfants tir à l’arc, sarbacane et poneys.
– A 19h soirée steack frites et concert avec le groupe Bouc et Miss’Hair 16€ adulte et 10€ enfant
Feu d’artifice .
Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 62 98
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English : Aix en fête
L’événement Aix en fête Aix a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze