Aix

Aix en fête

Aix Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Aix en fête avec au programme

Samedi 23 mai

– 9h concours de pêche à l’étang Saint-Martin 10 adulte et 5€ enfant (- 12 ans)

– 13h30 concours de pétanque 16€ par équipe

– 18h messe de Pentecôte à l’église Saint-Martin

– 19h jambon à la broche (sans réservation). Entrée, plat, dessert sous chapiteau 18€ adulte et 10€ enfant (- 12 ans)

– Concert avec le groue Série Limitée suivi d’une soirée musicale

Dimanche 24 mai

– 11h dépôt de gerbe au monument aux morts

– 12h30 repas traiteur avec salade parisienne, émincée de veau au cidre, tarte aux fraises 18€ adulte et 10€ enfant (- 12 ans). Repas animé par le groupe Celt Triskelion

– A partir de 14h retour de la traditionnelle course d’autoportés avec animations pour les enfants tir à l’arc, sarbacane et poneys.

– A 19h soirée steack frites et concert avec le groupe Bouc et Miss’Hair 16€ adulte et 10€ enfant

Feu d’artifice .

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 62 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aix en fête

L’événement Aix en fête Aix a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze