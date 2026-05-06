Aix

Spectacle Le songe d’une nuit d’été Les lueurs de la Luzège

Aix Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Songe d’une nuit d’été

William Shakespeare

À la cour d’Athènes, un mariage se prépare entre Thésée et Hippolyta. Dans le même temps, Héléna aime Démétrius, qui ne l’aime pas, et veut épouser à Hermia, qui aime Lysandre. À moins que ce ne soit l’inverse ?

Lorsque les amants fuient dans la forêt pour échapper à leurs mariages, ils croisent la route d’Obéron et Titania, le roi et la reine des fées, en plein conflit amoureux. Sur ordre d’Obéron, Puck, l’esprit des forêts, ensorcelle les amants à l’aide d’un philtre d’amour qui va tout bouleverser…

Dans cette pièce aux intrigues multiples, pleine de personnages hauts en couleur, Shakespeare s’amuse des codes du théâtre et joue avec le réel. Un terrain de jeu parfait pour les élèves du T.A.M.A qui fêtent la fin de leur cursus.

Sur réservation ou billetterie sur place .

Aix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le songe d’une nuit d’été Les lueurs de la Luzège

L’événement Spectacle Le songe d’une nuit d’été Les lueurs de la Luzège Aix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze