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AJ Fest 2026 Sommesous

AJ Fest 2026 Sommesous samedi 23 mai 2026.

Adresse : Sommesous

Ville : 51320 Sommesous

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 18 18 20 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sommesous

AJ Fest 2026

Sommesous Sommesous Marne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 04:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
L’AJS organise la 5ème édition de son festival de musique !

Concerts de 15h à 4h.
De nombreux artistes et groupes locaux de variétés différentes

Bar à bière et bar à champagne, softs.

Restauration sur place
Green Monkey
Nicky’s BBQ
Lucky’s Hot Dog
La Jeunesse de Soudé
Du salé, du gourmand, du sucré… il y en aura pour tous les goûts.

L’AJfeSt’ est un festival de musique organisé par l’Association des Jeunes de Sommesous.   .

Sommesous Sommesous 51320 Marne Grand Est  

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English : AJ Fest 2026

L’événement AJ Fest 2026 Sommesous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne