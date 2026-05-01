Sommesous

AJ Fest 2026

Sommesous Sommesous Marne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 04:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

L’AJS organise la 5ème édition de son festival de musique !

Concerts de 15h à 4h.

De nombreux artistes et groupes locaux de variétés différentes

Bar à bière et bar à champagne, softs.

Restauration sur place

Green Monkey

Nicky’s BBQ

Lucky’s Hot Dog

La Jeunesse de Soudé

Du salé, du gourmand, du sucré… il y en aura pour tous les goûts.

L’AJfeSt’ est un festival de musique organisé par l’Association des Jeunes de Sommesous. .

Sommesous Sommesous 51320 Marne Grand Est

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English : AJ Fest 2026

L’événement AJ Fest 2026 Sommesous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne