AJ Fest 2026 Sommesous
AJ Fest 2026 Sommesous samedi 23 mai 2026.
Sommesous
AJ Fest 2026
Sommesous Sommesous Marne
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 04:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
L’AJS organise la 5ème édition de son festival de musique !
Concerts de 15h à 4h.
De nombreux artistes et groupes locaux de variétés différentes
Bar à bière et bar à champagne, softs.
Restauration sur place
Green Monkey
Nicky’s BBQ
Lucky’s Hot Dog
La Jeunesse de Soudé
Du salé, du gourmand, du sucré… il y en aura pour tous les goûts.
L’AJfeSt’ est un festival de musique organisé par l’Association des Jeunes de Sommesous. .
Sommesous Sommesous 51320 Marne Grand Est
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English : AJ Fest 2026
L’événement AJ Fest 2026 Sommesous a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne