AJAR – LA BULLE CAFE Lille

AJAR Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : AJARAjar vous emmène dans son « Jazz Méditerranée », un mélange de plusieurs styles musicaux qu’il illustre dans son dernier single TÖUNDRA. Le jeune artiste marseillais met le Sud en musique et incarne la french riviera dans un style pop et ouvert. Actif depuis 2018, il commence vraiment à se faire remarquer en 2020 après la sortie de Tombéciba. Son dernier single « TÖUNDRA » cumule déjà plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux et des centaines milliers de streams sur les plateformes de streaming. Ajar travaille actuellement sur une série d’EPs 3 titres développant sa nouvelle direction artistique qui lui permettront de s’ancrer dans le paysage musical francophone tout en restant présent continuellement, que ce soit musicalement ou via du contenu qui met en avant sa musique sur ses réseaux sociaux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59