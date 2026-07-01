Akaiji Rassemblement #5 Forêt Le Duc où Bois du Ro Torcy
dimanche 26 juillet 2026 · Forêt Le Duc où Bois du Ro · Torcy
Informations pratiques
Torcy
Akaiji Rassemblement #5
Forêt Le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
En collaboration avec @motorfestofficial et @ad.motorfest , place à l’annonce officielle du Akaiji Rassemblement #5 !
Akaiji Crew remet les gaz sur le circuit de @vaison.piste , à l’occasion du Motorfest Grip, qui nous confie la création et la gestion d’un espace exposants automobile hors du commun.
Passion et respect automobile.
Événement 100% statique.
Burn, run et dérapages strictement interdits.
Relevé des plaques d’immatriculation à l’entrée pour tous les exposants.
Sélection à l’entrée
– Afin de garantir une exposition de qualité, nous nous autorisons à écarter certains véhicules.
– Les voitures sans permis et les véhicules sans projet ne seront pas acceptés.
– Les 50cc ou scooter ne sont pas admis.
Sur place
– Exposition statique des véhicules @akaiji.crew
– Sessions sur piste & baptêmes @ad.motorfest
– Stand professionnels
– Boutique Akaiji Crew
– Stand buvette & restauration
– Sanitaires disponibles.
Une journée conviviale, tournée à 100 % vers la passion, dans un cadre unique.
Des quesions ?
Écrivez-nous par e-mail à akaiji.crew.contact@gmail.com.
Rendez-vous nombreux pour faire vibrer Vaison Piste, avec classe et respect ! .
Forêt Le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 49 98 07 r.chalaye@gmx.fr
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English : Akaiji Rassemblement #5
L’événement Akaiji Rassemblement #5 Torcy a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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