Akaiji Rassemblement #5 Forêt Le Duc où Bois du Ro Torcy

Informations pratiques

Torcy

Akaiji Rassemblement #5

Forêt Le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

En collaboration avec @motorfestofficial et @ad.motorfest , place à l’annonce officielle du Akaiji Rassemblement #5 !

Akaiji Crew remet les gaz sur le circuit de @vaison.piste , à l’occasion du Motorfest Grip, qui nous confie la création et la gestion d’un espace exposants automobile hors du commun.

Passion et respect automobile.

Événement 100% statique.

Burn, run et dérapages strictement interdits.

Relevé des plaques d’immatriculation à l’entrée pour tous les exposants.

Sélection à l’entrée

– Afin de garantir une exposition de qualité, nous nous autorisons à écarter certains véhicules.

– Les voitures sans permis et les véhicules sans projet ne seront pas acceptés.

– Les 50cc ou scooter ne sont pas admis.

Sur place

– Exposition statique des véhicules @akaiji.crew

– Sessions sur piste & baptêmes @ad.motorfest

– Stand professionnels

– Boutique Akaiji Crew

– Stand buvette & restauration

– Sanitaires disponibles.

Une journée conviviale, tournée à 100 % vers la passion, dans un cadre unique.

Des quesions ?

Écrivez-nous par e-mail à akaiji.crew.contact@gmail.com.

Rendez-vous nombreux pour faire vibrer Vaison Piste, avec classe et respect ! .

Forêt Le Duc où Bois du Ro Circuit Vaison Piste Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 49 98 07 r.chalaye@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Akaiji Rassemblement #5

L’événement Akaiji Rassemblement #5 Torcy a été mis à jour le 2026-07-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II