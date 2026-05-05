Algrange

AKN Color Run

Rue Jean Burger Algrange Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La commission jeunesse AKN des villes d’Algrange, Knutange et Nilvange vous invite à participer à une Color Run festive et conviviale.

Au programme un parcours accessible à tous, mêlant nature et passage urbain, rythmé par des projections de couleurs pour une expérience ludique à vivre entre amis ou en famille. Chaque participant sera équipé pour profiter pleinement de ce moment unique, placé sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Cette manifestation solidaire contribue au financement de projets destinés aux familles et aux jeunes du territoire. Animations et ambiance festive viendront compléter cette journée haute en couleurs.

Réservation obligatoire en ligne.Tout public

10 .

Rue Jean Burger Algrange 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 84 02 09 socioknutange@wanadoo.fr

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English :

The AKN youth commission of the towns of Algrange, Knutange and Nilvange invites you to take part in a festive and convivial Color Run.

On the program: a course accessible to all, combining nature and urban passage, punctuated by projections of color for a fun experience with friends or family. Each participant will be equipped to make the most of this unique experience, which is all about sharing and fun.

This solidarity event helps finance projects for local families and young people. Entertainment and a festive atmosphere will round off this colorful day.

Reservations required online.

L’événement AKN Color Run Algrange a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME