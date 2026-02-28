AKUPANA 2026 : UN ÉTÉ MUSICAL ENGAGÉ ET UN FESTIVAL QUI GRANDIT ! Bassin d’Arcachon Arcachon

Le Bassin d’Arcachon accueillera une nouvelle saison d’Akupana en 2026, avec une série de Boat Party exclusives tout au long de l’été et un grand “Open Air” gratuit les 29 et 30 août.

Depuis cinq ans, Akupana développe un concept unique qui associe musiques actuelles, sensibilisation environnementale et valorisation du territoire. Pensé comme un évènement culturel accessible à tous, Akupana propose des expériences festives respectueuses de leur environnement, en privilégiant l’énergie solaire, les circuits courts et les acteurs locaux engagés.

Akupana Boat Party : des croisières musicales en catamaran

Avant le festival, Akupana invite le public à embarquer pour quatre Boat Party exceptionnelles :

– 19 juin 2026 (avec YUKSEK, Muchas Matthias et UNCLØSD)

– 21 juillet 2026 (avec Fred Falke, Alex Layan et PINCH’ + K-bra)

– 11 août 2026 (avec Germain Rojo, ADRIAN, PROKS, GABZZ, OSMOZ)

– 25 août 2026 (avec Bleu Toucan, Fred Solano, Bass’in Sound)

Ces rendez-vous offrent une expérience immersive mêlant navigation, musique électronique et découverte du territoire. Chaque croisière rassemble artistes, passionnés de musique et amoureux de la nature autour d’un moment convivial et responsable.

Akupana Festival : deux jours de musique responsables

Les 29 et 30 août 2026, Akupana Festival revient pour sa cinquième édition.

Installé sur un espace vert au bord de la plage des Arbousiers, le festival est entièrement gratuit, en plein air et ouvert à toutes et à tous. L’évènement rassemble musique, initiatives environnementales, artisans locaux et animations familiales. Au programme :

– une scène musicale mettant en avant les musiques actuelles et les artistes émergents ;

– un DJ booth alimenté à l’énergie solaire ;

– un village associatif réunissant les acteurs locaux de la protection de l’environnement ;

– un marché d’artisans et créateurs locaux ;

– des espaces de restauration privilégiant les producteurs, foodtrucks et boissons du territoire ;

– un espace de jeux en bois pour les enfants ;

– un Samedi : OPEN AIR (des animations tout l’après-midi ponctuées par une jolie soirée) ;

– un Dimanche : BRUNCH ELECTRONIQUE (réunir les familles toute la journée en musique).

L’énergie solaire au service de la musique !

Le festival est en partie sonorisé grâce à des systèmes fonctionnant à l’énergie solaire conçus et fabriqués en France. Cette solution innovante permet de réduire l’empreinte énergétique de l’évènement tout en démontrant qu’il est possible d’organiser des rendez-vous culturels de qualité en s’appuyant sur des énergies renouvelables. Le DJ booth solaire, véritable vitrine du savoir-faire français en matière d’énergie propre, illustre la volonté d’Akupana d’expérimenter de nouvelles façons de diffuser la musique, c’est d’ailleurs ainsi que les communes comme Arcachon ou Montalivet accueillent AKUPANA Tour cette saison encore pour des rendez-vous inédits.