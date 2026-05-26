Vente aux enchères caritatives vins, champagne et spiritueux Palais des Congrès Arcachon

Arcachon

Vente aux enchères caritatives vins, champagne et spiritueux

Palais des Congrès Boulevard Promenade Veyrier Montagnères Arcachon Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Journée d’animations et de partage dédiée à l’univers du vin. Porté par le Lions Club, cet événement s’inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire avec sa grande vente aux enchères de vins, champagnes et spiritueux au profit du projet de construction Maison de Léo qui soutient la cause de l’autisme et du handicap.

Programme

10h-18h Dégustation de Vins

Ouvert au public, entrée 5€

Entrée front de mer

10h-12h Conférences sur le vin

Intervenants

-Michael EGAN, expert dans l’authentification des grands vins sur le thème Méthodes employées par les contrefacteurs pour créer de fausses bouteilles de grands crus de Bordeaux et autres grands vins français.

-Jean-Marc QUARIN, critique spécialiste des vins de Bordeaux sur le thème Comprendre le goût des vins de Bordeaux. Êtes-vous rive gauche ou rive droite ?

Grand auditorium, entrée gratuite

20h30 Dîner de Gala caritatif .

Palais des Congrès Boulevard Promenade Veyrier Montagnères Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 72 77 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente aux enchères caritatives vins, champagne et spiritueux

L’événement Vente aux enchères caritatives vins, champagne et spiritueux Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon