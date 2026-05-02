Arcachon

Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon

10 Avenue du Parc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Rendez-vous le mercredi 10 juin à 15h00 au Tir au Vol d’Arcachon pour célébrer la musique et le talent des élèves.

Les élèves auront le plaisir de vous présenter leur travail de l’année. Un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer. Venez encourager nos artistes et profiter d’un agréable moment musical en famille ou entre amis !

Entrée libre. .

10 Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 71 95 secretariat-edm@ville-arcachon.fr

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English : Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon

L’événement Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Arcachon