Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon Arcachon
Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon Arcachon mercredi 10 juin 2026.
Arcachon
Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon
10 Avenue du Parc Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Rendez-vous le mercredi 10 juin à 15h00 au Tir au Vol d’Arcachon pour célébrer la musique et le talent des élèves.
Les élèves auront le plaisir de vous présenter leur travail de l’année. Un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer. Venez encourager nos artistes et profiter d’un agréable moment musical en famille ou entre amis !
Entrée libre. .
10 Avenue du Parc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 71 95 secretariat-edm@ville-arcachon.fr
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English : Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon
L’événement Fête de l’École Municipale de Musique d’Arcachon Arcachon a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Arcachon
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