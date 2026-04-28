Arcachon

Vide Grenier Solidaire

Rue Claude Bouscau Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’Association des Riverains de la rue Claude Bouscau organise un vide-greniers solidaire au profit des Associations partenaires

Dunes Aventures et Rêves

Animation musicale à partir de 15h du Groupe vocal

Chantons ensemble

Inscriptions avant le 29 mai 2026 .

Rue Claude Bouscau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 64 36 80 riverainscbarcachon@laposte.net

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English : Vide Grenier Solidaire

L’événement Vide Grenier Solidaire Arcachon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Arcachon