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Vide Grenier Solidaire Arcachon

Vide Grenier Solidaire Arcachon

Vide Grenier Solidaire Arcachon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue Claude Bouscau

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Arcachon

Vide Grenier Solidaire

Rue Claude Bouscau Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

L’Association des Riverains de la rue Claude Bouscau organise un vide-greniers solidaire au profit des Associations partenaires
Dunes Aventures et Rêves

Animation musicale à partir de 15h du Groupe vocal
Chantons ensemble

Inscriptions avant le 29 mai 2026   .

Rue Claude Bouscau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 64 36 80  riverainscbarcachon@laposte.net

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English : Vide Grenier Solidaire

L’événement Vide Grenier Solidaire Arcachon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Arcachon

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