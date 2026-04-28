Vide Grenier Solidaire Arcachon
Vide Grenier Solidaire Arcachon dimanche 7 juin 2026.
Arcachon
Vide Grenier Solidaire
Rue Claude Bouscau Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Association des Riverains de la rue Claude Bouscau organise un vide-greniers solidaire au profit des Associations partenaires
Dunes Aventures et Rêves
Animation musicale à partir de 15h du Groupe vocal
Chantons ensemble
Inscriptions avant le 29 mai 2026 .
Rue Claude Bouscau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 64 36 80 riverainscbarcachon@laposte.net
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English : Vide Grenier Solidaire
L’événement Vide Grenier Solidaire Arcachon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Arcachon
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