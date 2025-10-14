ALBERTINE CARBON – Lucie Lacroix Théâtre Artisse Bordeaux

ALBERTINE CARBON – Lucie Lacroix 12 et 14 février 2026 Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T20:30:00+01:00 – 2026-02-12T21:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T20:30:00+01:00 – 2026-02-14T21:30:00+01:00

Albertine Carbon est aide-soignante à l’EHPAD Les Sources au Pian Médoc, là où elle rencontre Madame Josette, sa nouvelle résidente préférée. Tout semble enfin fonctionner pour elle au travail, jusqu’à ce qu’elle commette l’irréparable. Comme un dernier aveu, Albertine se livre totalement sur tous les aspects de sa vie en passant par sa mère cassante, son père absent et ses mésaventures amoureuses.

Après son témoignage ainsi que celui d’une collègue, de sa voisine et de sa chouchoute, la croirez- vous encore coupable ?

Ce seule en scène, rempli d’humour et d’émotion, est un cri de vérité sur la violence invisible du quotidien.

Mise en scène : Louise Petit

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lasceneenmoi.endecale.com »}] https://maps.app.goo.gl/BJtKKMRzvMeK6S7d9

Lucie Lacroix nous offre une performance tordante et touchante Seul en scène Bordeaux

Jérôme Pellerin Moncler