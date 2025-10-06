ALBOROSIE & SHENGEN CLAN – LE SPLENDID Lille

ALBOROSIE & SHENGEN CLAN Début : 2026-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ALBOROSIE & SHENGEN CLANAvec plus de 100 millions de streams, et plus de 10 millions d’auditeurs mensuels toutes plateformes confondues en2024, Alborosie est sans aucun doute la référence reggae internationale ! Deux ans après la sortie de son album Destiny,Pupa Albo revient cette année avec un nouvel opus.Alborosie c’est aussi plus de 1000 concerts à travers le globe qui ont construit sa solide réputation. Après une grossetournée mondiale en 2024, il est de retour sur la route pour accompagner la sortie de son nouvel album et pour offrir à sesfans des moments live exceptionnels où les nouveaux singles côtoieront les morceaux incontournables de son vastecatalogue musical.De son vrai nom Alberto D’Ascola, ce sicilien aux dreadlocks géantes est parti de sa terre natale pour rejoindre la Jamaïque etembrasser pleinement cette culture. Installe´ sur cette île depuis plus de 20 ans, Alborosie est un artiste ultra prolifique quibouscule le monde du reggae roots depuis 1993. Roots, rub-a-dub, raggamuffin, dancehall et dub font tous partie du reggae etpersonne n’embrasse ces styles avec autant de révérence, de joie et de dynamisme que lui.Avec une discographie comptant des albums cultes comme Soul Pirate , et des titres phares dès ses débuts, comme Kingston Town ou encore Herbalist , véritables hymnes de plusieurs générations, Alborosie est devenu l’un des artistesinternationaux du genre les plus écoutés dans le monde.Alborosie s’engage pour un reggae authentique, pour honorer, préserver et diffuser son héritage. Il collabore notamment avecses contemporains comme Ky-Mani Marley, Joe Mersa Marley, Collie Buddz, Roots Radics, The Wailers United, King Jammyet de nombreux artistes de premier plan, et produit également de la musique pour plusieurs stars jamaïcaines, dont le récentalbum de Wailing Souls Back A Yard . Ces travaux témoignent de son étude des origines du reggae et de sa contribution àson avenir.Alborosie, qui, en 2011, est entré dans l’histoire en tant que premier artiste blanc à remporter le MOBO anglais (Music of BlackOrigin) Award dans la catégorie Best Reggae Act, a gagné en stature et en objectif. En tant qu’artiste et producteur, et en tantque voix du changement. Parallèlement à l’enregistrement de son dernier opus, en 2020, Alborosie a écrit et produit ShadowsAfter Dark en collaboration avec Christopher Martin, Etana, Romain Virgo, Morgan Heritage et bien d’autres pour sensibiliseraux dangers de la traite des êtres humains en Jamaïque.Ce globe trotter a fait ses armes en tournée et défend sa culture sur les scènes du monde depuis plus de 15 ans. Dès sesdébuts il a pris soin de s’entourer de musiciens exceptionnels qui composent aujourd’hui le Shengen Clan . Sur scène, samaîtrise vocale lui permet à la fois de balayer tous les styles qui composent le reggae, de toaster ses plus grands tubes touten allant chercher des notes dignes de l’opéra. Ses capacités vocales quasi-illimitées confèrent à ses performances unesaveur unique et ses shows sont plébiscités et acclamés par un public éclectique et multigénérationnel.Son dernier opus Destiny”, sorti le 26 mai 2023 (Greensleeves Records / VP Records / Shengen Entertainment) contientune liste impressionnante d’invités avec Kabaka Pyramid, Buju Banton, Jaz Elise et Burro Banton pour n’en citer quequelques-uns. Explorant les thèmes de la foi, de la vie, de l’amour et du pouvoir de la musique, Alborosie présente desmorceaux empreints d’humilité et dans lesquels chacun peut s’identifier.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59