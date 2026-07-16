Alerte rouge !, Musée d’art et d’histoire, Genève
samedi 31 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Alerte rouge ! Samedi 31 octobre, 15h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Le rouge, c’est la couleur par excellence. Celle du sang, de l’interdit, du diabolique. Mais aussi de la révolution, du pouvoir et de la passion… Dans les œuvres du musée, les artistes utilisent le rouge pour habiller les puissants, attirer l’attention ou faire éclater les couleurs. Venez explorer le rouge sur un mode ludique !
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
MAH & Merveilles
DR
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre du garçon saumon, MEG, Genève 16 juillet 2026
- PlasMAH ¦ Expositions en valise ¦ Édouard et Marguerite Naville, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Cours de Pilates, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Picnic Culturel avec Luciole – Ecstatic dance et repas Prix Libre, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève 16 juillet 2026
- Lancy fait son cinéma | Dragons, Parc Marignac, Genève 16 juillet 2026