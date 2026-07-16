Alerte rouge !, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Alerte rouge ! Samedi 31 octobre, 15h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T15:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Le rouge, c’est la couleur par excellence. Celle du sang, de l’interdit, du diabolique. Mais aussi de la révolution, du pouvoir et de la passion… Dans les œuvres du musée, les artistes utilisent le rouge pour habiller les puissants, attirer l’attention ou faire éclater les couleurs. Venez explorer le rouge sur un mode ludique !

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

Durée : 1h

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

MAH & Merveilles

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