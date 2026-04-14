Alès Japan Otaku Festival, Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Alès Japan Otaku Festival 7 – 11 mai Parc des expositions Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T10:00:00+02:00 – 2026-05-11T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end venez arpenter les allées du salon dédié à la culture japonaise. Cosplay, gaming, ateliers et expositions seront au programme.

Parc des expositions Route d’Uzès, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie http://www.alesagglo-expo.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/people/Alu00e8s-Japan-Otaku-Festival »}, {« type »: « link », « value »: « http://japanotakufestival.com/event/ales-japan-otaku-festival »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/ales-japan-otaku-festival »}]

Un événement culturel grand public, entièrement dédié à l’univers du Japon, de l’animation, du manga, des jeux vidéo, du cosplay, de la pop culture et de la gastronomie japonaise.