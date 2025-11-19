ALEX DI MAMBRO – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

ALEX DI MAMBRO Début : 2026-06-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Le citron à petite dose, rajoute du goût aux choses, mais trop de citron et ça devient acide.Et dans la vie j’aime les choses au point que ça devienne trop acide.Alex Di MambroAlexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et le fantasme. Il joue actuellement son spectacle Citron, un vendredi sur deux, à l’Apollo Comedy. Pendant soixante minutes, Alex réussit à nous faire rire tout en nous invitant à repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rares.

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17