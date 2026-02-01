Atelier Blasons, princesses et chevaliers ! Tours de La Rochelle La Rochelle
Atelier Blasons, princesses et chevaliers ! Tours de La Rochelle Place de la Chaîne La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-24 10:00:00 2026-02-24 10:00:00
2026-02-18 à 20:00 MARINE LEONARDI ESPACE ENCAN - Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17
Visite guidée Découvert du Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime 2026-04-09 15:00:00 2026-04-09 15:00:00
Salon Maison Neuve & Rénovation Énergétique Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-20 10:00:00 2026-02-20 10:00:00
Animation Quiz du marais Comm'on lab 4 place bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-20 16:00:00 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20 à 20:00 OXMO PUCCINO 1ERE PARTIE LA SIRENE - Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17
Spectacle The Jury Experience Centre des Congrès Georges-Pernoud Amphithéâtre Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-21 2026-02-21
Animation À vos tubas ! Comm'on lab 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-21 2026-02-21
Animation Avant La Marée par le festival Boire la Tasse place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-21 15:00:00 2026-02-21 15:00:00
2026-02-21 à 21:00 JEANNE ET GABRIELLE REPOSENT EN PESTES COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17
Animation Marché de créateur Central Hostel 16 rue de l'Escale La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-22 10:00:00 2026-02-22 10:00:00
Concert Musique Baroque Charpentier et Du Mont Salle de l'Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-22 16:00:00 2026-02-22 16:00:00
Conférence Café des sciences par Les petits débrouillards place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-25 19:00:00 2026-02-25 19:00:00
2026-02-26 à 20:00 MIKI 1ERE PARTIE LA SIRENE - Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17
Danse Dancefloor Canes Venatici dj set aka Jonathan Seilman Mille Plateaux CCN La Rochelle 14 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-26 19:30:00 2026-02-26 19:30:00
Festival Des elles à La Rochelle Divers lieux à La Rochelle et dans l'agglomération La Rochelle Charente-Maritime 2026-02-27 2026-02-27