Concert Stabar Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert Stabar Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 13 juin 2026.
La Rochelle
Concert Stabar
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vendredi 13 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille Stabar et ses musiciens pour un concert ensoleillé entre énergie, douceur et partage, dans une ambiance festive invitant à “jumper” ensemble.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Friday June 13 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Stabar and his musicians for a sunny concert of energy, gentleness and sharing, in a festive atmosphere inviting us to ?jumper? together.
L’événement Concert Stabar La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-17 par Nous La Rochelle
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