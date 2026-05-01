Animation Atelier Comme un mareyeur Port de pêche La Rochelle

La Rochelle

Animation Atelier Comme un mareyeur

Port de pêche Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 32.5 – 32.5 – 32.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-08-06 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-09 2026-08-06 2026-08-20

Nous proposons au public d’enfiler bottes et tablier pour apprendre à lever les filets de poissons comme les professionnels et découvrir le métier de mareyeur.

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Port de pêche Port de pêche Devant le restaurant Tonton Louis 89 quai du Ponant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68

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English : Workshop Atelier Comme un mareyeur

We propose to the public to put on boots and apron to learn how to lift fish nets like the professionals and discover the job of fishmonger.

L’événement Animation Atelier Comme un mareyeur La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle