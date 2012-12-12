Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle
Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle samedi 16 mai 2026.
La Rochelle
Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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English :
L’événement Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle
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