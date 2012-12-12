Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle

La Rochelle

Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

.

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle