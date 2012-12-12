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Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle

Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle samedi 16 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 2 quai Georges Simenon Le Gabut

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 12 12 12

La Rochelle

Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-16

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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68  ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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L’événement Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle

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