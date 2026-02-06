Spectacle -Sortie de résidence de Phœnix par la Compagnie Marzouk Machine Quai de l’Encan La Rochelle

Spectacle -Sortie de résidence de Phœnix par la Compagnie Marzouk Machine

Quai de l’Encan Esplanade de l’Encan La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

2026-05-15

Sur le Pont accueille la Compagnie Marzouk Machine pour une résidence de création autour de son prochain spectacle, Phœnix . Assistez à la sortie de résidence et découvrez les prémices d’une tragi-comédie philosophique de rue !

Sur le Pont welcomes Compagnie Marzouk Machine for a creative residency on its next show, Ph?nix . Come along to the end of the residency and discover the beginnings of a philosophical street tragi-comedy!

