Spectacle -Sortie de résidence de Phœnix par la Compagnie Marzouk Machine Quai de l’Encan La Rochelle
Quai de l’Encan Esplanade de l’Encan La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 20:00:00
2026-05-15
Sur le Pont accueille la Compagnie Marzouk Machine pour une résidence de création autour de son prochain spectacle, Phœnix . Assistez à la sortie de résidence et découvrez les prémices d’une tragi-comédie philosophique de rue !
Quai de l’Encan Esplanade de l’Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 67 74
Sur le Pont welcomes Compagnie Marzouk Machine for a creative residency on its next show, Ph?nix . Come along to the end of the residency and discover the beginnings of a philosophical street tragi-comedy!
