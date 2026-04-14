Vêlo en Fête, Petite Rue des Antilles, La Rochelle

Vêlo en Fête Samedi 2 mai, 10h15 Petite Rue des Antilles Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:15:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:15:00+02:00 – 2026-05-02T14:00:00+02:00

Réservez votre samedi 02 mai ! A l’occasion du lancement de Mai à Vélo et de l’anniversaire des 50 ans des vélos jaunes (1976-2026), on se met tous en selle !

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle vous invite à une matinée conviviale et festive autour du vélo.

Des balades faciles et ouvertes à tous sont proposées depuis plusieurs points de convergence répartis sur l’agglomération (voir le lien). Chacun peut rejoindre le parcours près de chez lui pour participer à une grande parade joyeuse à travers les quartiers de La Rochelle.

Sans chrono ni pression, place au plaisir de rouler ensemble dans une ambiance musicale et animée !

Au programme :

Balades ludiques et accessibles à tous

Animations et surprises tout au long du parcours

Dress code : tous en jaune ! Que ça soit un accessoire, un habit, ou la tenue toute entière !

Arrivée au Vieux-Port vers midi : pot de l’amitié, pique-nique et concours de déguisements.

Pour prolonger la matinée : croquis collectif autour des Warming Stripes.

Programme complet et points de départ : voir le lien

Petite Rue des Antilles Petite rue des Antilles La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique/deplacements/mai-a-velo?article=fete-du-velo »}]

Le 2 Mai, c’est le grand lancement de Mai à Vélo ! Balades festives, accessibles à tous et grande parade en jaune dans toute la ville