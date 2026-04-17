Spectacle Vivant Monument Place de la Chaîne La Rochelle
Spectacle Vivant Monument Place de la Chaîne La Rochelle samedi 2 mai 2026.
La Rochelle
Spectacle Vivant Monument
Place de la Chaîne Au pied de la Tour de La Chaîne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Grand événement multi-sites Carte blanche à Mille Plateaux. A l’occasion de Vivant Monument, ne manquez pas le spectacle de danse proposé par la chorégraphe Olivia Grandville pour les tours de La Rochelle !
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Place de la Chaîne Au pied de la Tour de La Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
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English :
Major multi-site event: Carte blanche à Mille Plateaux. For Vivant Monument, don’t miss choreographer Olivia Grandville’s dance show for the La Rochelle towers!
L’événement Spectacle Vivant Monument La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle
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